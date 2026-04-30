ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಹಳಿಯಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಬುಧವಾರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಯ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗಲೆಂದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲೆಂದು ಟವರ್ ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸುನಿಲ್ ಹೆಗಡೆ, ಮುಖಂಡ ಮಂಗೇಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ವಿಠ್ಠಲ್ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರ ಶಿವಾಜಿ ನರಸಾನಿ, ಸಂತೋಷ್ ಘಟಕಾಂಬಳೆ , ಅಜೋಬಾ ಕರಂಜೆಕಾರ್, ಅನಿಲ ಮುತ್ನಾಳೆ, ಬಾಬುನಿ ಗೌಡಾ, ಹನುಮಂತ ಚೀನಗಿನಕೊಪ್ಪ, ಸುಭಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಗೋಕುಲ ಚೌಗಲೆ, ತುಕಾರಾಮ ಗೌಡ, ದೊಂಡು ಎಡಗೆ, ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ,</p>.<p>ಜ್ಯೋತಿಭಾ ಮಾಂಡಲೀಕ, ದಶರಥ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗವತಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>