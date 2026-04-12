ಬಸಪ್ಪ ಹೊಂಡ: ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ

ಹಳಿಯಾಳ: ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಂಡದ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಸಪ್ಪ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸಂಫೂರ್ಣ ಮಲೀನವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ ಹೊಂಡವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಂಡದ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಸ ಎಸೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಫಲಕವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಸ ಎಸೆಯತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಾದರಿ ಹೊಂಡವನ್ನಾಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸತ್ಯಜಿತ ಗಿರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೇರಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>