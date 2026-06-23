ನಾಡಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟ: ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನ, ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

<p>ಹಳಿಯಾಳ: ‘ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಜೋರಾದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಚೀರಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ, ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ದು ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು’</p>.<p>ಇದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಅಳಲು. ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಕೊರವರ ಎಂಬು ವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿ ಸಿದ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ನಾಡ ಬಾಂಬ್ ಇರಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ, ಗೋಡೆ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಎದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ವಸಂತ ರಾಯಪ್ಪ ಕೊರವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ಮುನೇಶ್ವರ ಕೊರವರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವರದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ಫೋಟಕ ಸಿಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹಳಿಯಾಳ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪರಾರಿ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ನಾಡ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು, ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿದ್ದ ಚೀಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ ದಳದವರು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ವಸಂತ ಕೊರವರ ಹಾಗೂ ಮುನೇಶ್ವರ ಕೊರವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡದೋಳ್ಕರ, ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡದೊಳ್ಕರ ಅವರ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ, ಪಿಶಪ್ಪ ಲೋಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-20-509114371</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>