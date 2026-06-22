ಹಳಿಯಾಳದ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ: ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

<p><strong>ಹಳಿಯಾಳ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವೃತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕೆಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ನಾಡಬಾಂಬ್ ಇರಿಸಿದ್ದವರು ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಸ್ಪೋಟಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡದೋಳ್ಕರ್, ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡದೊಳ್ಕರ್, ಪಿಶಪ್ಪ ಲೋಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಸುಕಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಮನೆಗಳ ಚಾವಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಿದವು. ಹಲವು ಹೆಂಚು, ಮರದ ಪಕಾಸಿಗಳು ಒಡೆದಿದ್ದವು. ಸಮೀಪದ ಮನೆಯೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ವಸಂತ್ ರಾಯಪ್ಪ ಕೊರವರ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮೇಲಿಂದ ತೆರಳಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾರಿ ಆಗುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ನಾಡಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಾಗ ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹಳಿಯಾಳ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದ ನಾಡುಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ ದಳ ಕರೆಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>