ನೌಕರರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

<p>ಹಳಿಯಾಳ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಆರ್ .ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ (ಗಣಕಯಂತ್ರ)ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ (ಗಣಕಯಂತ್ರ)ವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ಗಳನಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಒಳಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು. ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಭಾಗ್ಯ ಜನ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪಾವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶಾಸಕ ಅನುದಾನ ಅಡಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 13 ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ (ಗಣಕಯಂತ್ರ) ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2025 -26ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಉಚಿತ ಮೀನು ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ದೋಣಿ ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ಬಲೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ,ಮುಖಂಡ ಉಮೇಶ ಬೊಳಶೆಟ್ಟಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ವಸುಧಾ ಭೋವಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-20-766189811</p>