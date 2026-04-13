ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು

ಹಳಿಯಾಳ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ–ಉಪಹಾರಗಳ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಬಡವರು, ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರದ ಸಂತೆಯ ದಿನ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಊಟಕ್ಕೆ ಜನರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಊಟ, ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ₹5 ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ, ₹10ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ 350ರಿಂದ 400 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಊಟಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ರಾಹಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ 7.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತೆರೆದಿರಲಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ ತೊಡಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈಚೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಗಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗವ್ವಾ ರಗಟಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ