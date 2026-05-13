ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ದರ ಕುಸಿತ‌: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹಳಿಯಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಬೆಳೆಯ ದರವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಖರೀದಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವರೆಗೆ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2,500ರಂತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2300 ದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯ ಖರೀದಿದಾರರು, ದಲಾಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಖರೀದಿದಾರ ದಲಾಲರು ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರುಷುರಾಮ ಹನುಮಂತ ಧಾರವಾಡಕರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಖರೀದಿದಾರ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೋಮವಾರ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ್ದು ಆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ಇದರಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಖರೀದಿದಾರ ಕರಾವಳಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರೇ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಖರೀದಿದಾರ ದಲಾಲರು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಾವನೂರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಂಡೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ವೀರಭದ್ರ ಮಿರಾಶಿ, ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಫೀಶಪ್ಪಾ ಈರಪ್ಪಾ ಸುಣಗಾರ, ಚಿಬ್ಬಲಗೇರಿಯ ಶಿವಾಜಿ ರಾಮಾ ಮಿರಾಶಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಳಿಯಾಳ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಮಬನೂರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿ ರಸ್ತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.ನಂತರ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿದಾರ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಾವನೂರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>