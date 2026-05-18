ಮಳೆ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ತರಕಾರಿಗಳು

ಹಳಿಯಾಳ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ವಾರದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ತರಕಾರಿ, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ,ಕೋತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಮತ್ತಿತರ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದವು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರ ಈ ವಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ₹10 ಕ್ಕೆ ಮಾರಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾರ ₹10ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥಅಳ್ನಾವರದ ಇಂತಿಯಾಜ ಅಹ್ಮದ ಮೌಲಾಸಾಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹10ರಿಂದ ₹20 ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನ್ವರ ಹುಸೇನಸಾಬ ಬೇಪಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>