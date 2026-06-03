ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಅಪಾರ ಹಾನಿ

<p>ಹಳಿಯಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿದ್ದ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಹಾನಿ ಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದುಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಗಂಗಾರಾಮ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ,ಶ್ರೀಮಂತ ಶಿವಾರಾಯ ಗಾಟಕರ,ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಿರಾಶಿ ರವರ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ತಗಡಿನ ಶೀಟು ಸಂಫೂರ್ಣ ಹಾರಿ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಮ್ಮದ ಮನಿಯಾರರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾನಿ ಗೀಡಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-26-205199608</p>