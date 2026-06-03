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ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಅಪಾರ ಹಾನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:09 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:09 IST
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