ರಾಮನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಹಳಿಯಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಪೇಟೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗಿರಿ ಮನೆತನದ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳೆಯದಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಪೂಜಾ ಹೋಮ ಹವನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಗಿರಿ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತು ಭಜನೆ ಸಾದರ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಕೋಸಂಬರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>