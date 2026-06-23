ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮಚ್ಚ ಮಂಜ ಬಂಧನ

<p>ಹಳಿಯಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಮೌಯಾ೯ ಬಾರ್ ಎದುರು ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಚ್ಚ ಮಂಜ ಎಂಬುವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಾ ಅಮಾನತುಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ದಾದ್ಯಂತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಸಗಾಂವ್ ಬಳಿ ಬಂಧಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸದೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದ ಈತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವುದು ಹರಸಾಹಸವಾಗಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಪರಾಧಿ ಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ದೀಪನ್.ಎಂ.ಎನ್, ಎಎಸ್ಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂತಿ೯, ಶಿವಾನಂದ ಮದರಖಂಡಿ ಮಾಗ೯ದಶ೯ನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಜಯಪಾಲ ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಕುಷ್ಣಗೌಡಾ ಅರಕೇರಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ ಶಫಿ ಶೇಖ ,ಎಂ.ಎಂ.ಮುಲ್ಲಾ, ಕೃಷ್ಣ ಬಿಳಿವರಿ, ಬಸವರಾಜ ತೆಲಸಂಗ, ಬಸವ ರಾಜ ತ್ಯಾಪಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಬಸವರಾಜ ಹಗರಿ, ಗುರಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಸೋಹೆಲ್, ಉದಯ ಗುನಗಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರು ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಕಿರಣ ಪವಾರಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ, ₹10 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರಮೇಶ ಗಾಣಿಗೇರ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-20-1982397741</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>