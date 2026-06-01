ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ

ಹೊನ್ನಾವರ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 7 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಕೋಲಾ ತೀರದಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ನವರತ್ನ ಹೆಸರಿನ ದೋಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಕುಮಟಾದ ಕಾಗಲ್ ಸಮೀಪ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪರಿಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರದ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 17 ಲಾರಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>