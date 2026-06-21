ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹೊನ್ನಾವರ ನಾಗರಿಕರು

<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ‘ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೇವಲ ಕೇವಲ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೊನ್ನಾವರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಮುಗಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ರೈತ ಸಂಘ, ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್, ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾವರ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವೇದಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋ ಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೊನ್ನಾವರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎಇಇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿ,ಲಾಭದ ವಿಚಾರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ₹ 15 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ರಾಮವಾದ ಮೆಟ್ಟಿನಗದ್ದೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಜನರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಿ.ಎನ್.ಗೌಡ, ಎಂ.ಆರ್.ಹೆಗಡೆ, ಅನಂತ ನಾಯ್ಕ ಹೆಗ್ಗಾರ, ಶಿವರಾಜ ಮೇಸ್ತ, ಸತೀಶ ನಾಯ್ಕ, ಡಿ.ಡಿ.ಮಡಿ ವಾಳ, ಪ್ರಭು ಪಟಗಾರ, ಸುರೇಶ ಹೊನ್ನಾ ವರ, ವಿನಾಯಕ ನಾಯ್ಕ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ, ಹೆನ್ರಿ ಲೀಮಾ, ರಾಜು ತಾಂಡೇಲ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜೂನ್ 23ರೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಖಾಸಗೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೊದಲಾದ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-20-334133086</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>