ನಾಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಸಿ

<p><em>ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಡು ಸಸ್ಯಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿಗೆಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವು ಬೇರೂರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ದಟ್ಟಾರಣ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನೇರ ಲಾಭ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ಹಿಂದಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಾಗುವ ಸಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಮುರುಗಲು, ಉಪ್ಪಾಗೆ, ರಾಮಪತ್ರೆ, ನೆಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಮೊದಲಾದ ಸಸಿಗಳ ನಾಟಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಳವಿನಂಚಿನ ಸೀತಾ ಅಶೋಕ, ಗುಳಮಾವು, ಹೆಬ್ಬಲಸು, ರಾಮಪತ್ರೆ, ಸಾಲಧೂಪ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಮುತ್ತುಗ, ಅಂಟುವಾಳ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ, ರಕ್ತಚಂದನ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಮೊದಲಾದ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 66 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಸಸ್ಯಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಗಂಧ, ರಕ್ತಚಂದನ, ಸೀತಾಫಲ, ಸಾಗವಾನಿ ಸಸಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಗಾತ್ರದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆಮ್ಮರಗಳಾಗುವ ಹೆಬ್ಬಲಸು, ಗುಳಮಾವು, ನೇರಳೆ, ಬೆಟ್ಟಹೊನ್ನೆ, ಮಹಾಗನಿ, ಮಾವು, ಕದಂಬ, ಮುರುಗಲು, ಮುತ್ತುಗ, ಹಲಸು, ರಾಮಪತ್ರೆ, ಹೊಳೆದಾಸವಾಳ, ಅತ್ತಿ, ಆಲ, ಕಿರಾಳಬೋಗಿ, ಕಹಿಬೇವು, ತಾರೆ, ಹೆದ್ದಿ ಮೊದಲಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ರಕ್ತಚಂದನ, ಸೀತಾಫಲ, ಹಲಸು ಮಾವು, ಬೀಟೆ, ಮುರುಗಲು, ನೆಲ್ಲಿ, ನೇರಳೆ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲಧೂಪ, ಕದಂಬ, ಹೊಂಗೆ, ಬೆಟ್ಟಹೊನ್ನೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೊನ್ನಾವರ ಡಿಸಿಎಫ್ ಯೋಗೀಶ ಸಿ.ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-20-18436541</p>