ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜಠರ ಮತ್ತು ಕರುಳು ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಠರ ಮತ್ತು ಕರುಳು (ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ) ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಠರ ಮತ್ತು ಕರುಳು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ನಿಹಾಲ್ ಅಲಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವರು. ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಕುರಿತ ವಿವರ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 9482627123 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಇ.ವಿಜಯ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-20-1019499897</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>