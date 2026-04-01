ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ: ವಿಕ್ರಮ್

ಹೊನ್ನಾವರ: 'ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಸರಿಯಾದ ವಿನಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವಕೀಲ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಯ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಹೆಲ್ಥ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಸ್ಥಿರ ಸಂಪತ್ತು' ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಅಂಕೋಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ವರಮಾನ ಹಾಗೂ ಜೀವನವಿಧಾನಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯ್ಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾರಾಮ ಬೆಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಜ್ ನಾಯ್ಕ ಸೋನಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಸೂರಾಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ಟ, ಐಎಂಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ರಮೇಶ ಗೌಡ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜಿ.ಪಿ.ಪಾಠಣಕರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರಶಾಂತ ಹೆಗಡೆ, ನಾಮಧಾರಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಕೆ. ನಾಯ್ಕ, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮುಕ್ರಿ, ಕರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ಡಾ.ಆಶಿಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿನಾಯಕ ಮೇಸ್ತ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ, ನಿತಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಗುರುದತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>