ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಹಡಿಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ

<p>ಕಾರವಾರ: ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಹಡಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಬಹುದಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜೂನ್ 22ರ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಹೊನ್ನಾವರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 4 ಸ್ಥಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅರೆಸುಳ್ಯಕೋಟಾ, ತುಂಬೇಬೀಳು, ಸುಳೀಬೀಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 3 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆರಾಳಿ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೆರಾಳಿ, ಮುಂಡರಮಾವ ಗ್ರಾಮ ಕುಚ್ಚೋಡಿ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 1 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಡಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 6 ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಬ್ಬೋಡ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ದಬ್ಬೋಡ ಮಜರೆ, ದಬ್ಬೋಡ, ಕೆರೆಕುಳಿ, ತುರುಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡುಕಳ ವಾರ್ಡ್ಗೆ, ಆಡುಕಳ ಭಾಗಶಃ ಮಜರೆ, ಬಾಳಗಟ್ಟು, ಮಡಕಿಗದ್ದೆ, ಶೀಗಡಿ, ಅಮ್ಮಾರು, ಆಡುಕಳ, ಕಲ್ಲಂಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಡಿಕಲ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಡಿಕಲ್ ಪೂರ್ತಿ, ಆಡುಕಳ ಭಾಗಶಃ ಮಜರೆ, ಯತ್ನಳ್ಳಿ, ನೆಸಲನೀರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಕೆಕುಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಕೆಕುಳಿ ಮಜರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಶಿಕೇರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಡ್ಕೆಕುಳಿ ಮಜರೆ, ಹಾಲಳ್ಳಿ, ಮುರಗೋಳಿ ಮತ್ತು ಅಶಿಕೇರಿ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 1 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-20-933412923</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>