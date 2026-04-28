ಹೊನ್ನಾವರ: ಕೆಟಿಆರ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾಳೆ

<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಳಿತದ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಟಿಆರ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ. 29ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುನಾಥ ಜಿ. ಪೈ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆ.ಟಿ.ಆರ್. ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪುಣೆ ಇವರ ₹ 83 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಕೆಟಿಆರ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಿಂದ ₹ 4 ಕೋಟಿ, ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಶಾನಭಾಗ ಅವರಿಂದ ₹ 1.42 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯ ಹಣದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪುಣೆಯ ಕೆಟಿಆರ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ದೇಣಿಗೆ ಹಣ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಕೆಟಿಆರ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಕಳೆ, ಹಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರದೀಪ ಪೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಕಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೆಟಿಆರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಕಾಮತ, ಖಜಾಂಚಿ ಉದಯ ಪ್ರಭು, ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೆ.ಟಿ.ಪೈ, ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಭು, ವೇಂಕಟೇಶ ಕಾಮತ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಂತ ನಾಯಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-20-1344498870</p>