ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಚಿರತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಸ್ತು ಸಮಸ್ತ ಖಾರ್ವಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಜೂನ್ 10 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಮರಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಚಿರತೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ವಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾ ಗಿಲ್ಲ. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಚಿರತೆ ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾ ಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸವಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-20-491117504</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>