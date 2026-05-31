‘ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಧ್ಯ’

ಹೊನ್ನಾವರ: 'ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ದು ದಿನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಮನಾಮ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮನ್ನೆಲೆಮಾವು ಮಠದ ಮಾಧವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಾ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಖವರ್ ಕೊಳಗದ್ದೆಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಭಗವತ್ ಗೀತಾಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಯಾಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬದ್ಧರಾಗಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ವೈದಿಕರಾದ ಗಜಾನನ ಭಟ್ಟ ಕಡೆಹಳ್ಳ, ಗಜಾನನ ಭಟ್ಟ ಕಡಿಗೆರೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟ ಶಿವಾನಿ, ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಚ್.ಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಂ.ಹೆಗಡೆ ಯಲಗುಪ್ಪ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260531-20-443247535