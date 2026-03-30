ಟೊಂಕ: ಕಡಲು ಸೇರಿದ ಆಮೆಮರಿಗಳು

<p><strong>ಹೊನ್ನಾವರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡ ಟೊಂಕ ಸಮೀಪದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಗೂಡೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಡಲಾಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ' ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ 113 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 102 ಮರಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಹೊರಬಂದಿವೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉದಯ ತಾಂಡೇಲ, ಗುರು ತಾಂಡೇಲ, ಭಾಸ್ಕರ ತಾಂಡೇಲ, ರಮೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜು ದತ್ತಾ ತಾಂಡೇಲ ಇದ್ದರು.</p>