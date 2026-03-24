‘ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ; ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ’

ಹೊನ್ನಾವರ: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನದಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ನದಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಾಗೃತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಏಸು ಬೆಂಗಳೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಪಿಪಿ ಸಂಪದಾ ಗುನಗ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎಂ.ಭಂಡಾರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದಯ ನಾಯ್ಕ, ವಕೀಲರಾದ ಜಿ.ವಿ.ಭಟ್ಟ, ಕೆ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ, ಎಂ.ಎನ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಜಿ.ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ, ವಿಕ್ರಂ ನಾಯ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-20-951516862</p>