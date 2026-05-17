ಹೊನ್ನಾವರ: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ

<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಎ.ಬಿ.ಸಿ.) ಹಾಗೂ ರೇಬಿಸ್ ನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 290 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿ ಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮೂರು ದಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗು ವುದು ಎಂದು ಪ. ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಏಸು ಬೆಂಗಳೂರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-20-1786017290</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>