ತಿರುಪತಿ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಷಕುಮಟಾ: ಈಚೆಗೆ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರದಿಂದ ಕುಮಟಾದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡ ಕಾಚಿಗುಡ-ತಿರುಪತಿ-ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ರೈಲನ್ನು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಅವರು, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆರಡು ದಿನ ತಿರುಪತಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರೈಲು ಕರೂರ್, ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು, ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರೈಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಮಟಾದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ಕುಮಟಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ನಡುವಿನ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ರೈಲಿಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ತಿರುಪತಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕರು ಈ ರೈಲು ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕುಮಟಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಫ್ಲಾಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-20-462669274</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>