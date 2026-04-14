ಪುನರಾಷ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವ 18ರಿಂದ

ಹೊನ್ನಾವರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳಂಕಿಯ ವರಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪುನರಾಷ್ಟಬಂಧ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಕಲಾವೃದ್ಧಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಏ.18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟೆ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಅವರು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಏ.18ರಂದು ಪುನರಾಷ್ಟಬಂಧ, ದಂಡಬಲಿ ಉತ್ಸವ, ಏ.19ರಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೋಮ, ಕಲಾವೃದ್ಧಿ, ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಮೋದಕ ಹವನ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ 9ಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಸ್.ರಾಯ್ಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಳ್ಳಂಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುರ್ಕುಂಡೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ವೃಂದದಿಂದ 'ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೊಚರೇಕರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>