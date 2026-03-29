ಮಹಿಳಾ ಚೈತನ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಂದು

<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ಸಮತಾ ಸೋದರಿಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಚೈತನ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕವಲಕ್ಕಿಯ ಜಲಜಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪಕ್ಕದ ಮೈತ್ರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅರುಣ ಮಡಿವಾಳ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡ, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ಶಾರದಾ ಕೆರೆಕೋಣ, ಗೃಹಿಣಿ ಶೈಲಾ ಕರ್ಕಿ, ದರ್ಜೆ ಸುಮಂಗಲಾ ನೀಲ್ಕೋಡು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಗಳಾ ಆರೊಳ್ಳಿ ‘ಹೆಣ್ಣು ಬದುಕಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೀರಿದ ಬಗೆ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮಾತನಾಡುವರು.</p>.<p>ವಕೀಲೆ ಸರೋಜಾ ಎಂ.ಎಸ್. ‘ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾನೂನು’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಕವಿ ಮಾಧವಿ ಭಂಡಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿ, ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-20-376842045</p>