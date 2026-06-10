ಸುಬ್ರಾಯ ಭಾಗವತ ಕಪ್ಪೆಕೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ನುಡಿನಮನ

<p>ಹೊನ್ನಾವರ: ‘ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಾಗವತ ಕಪ್ಪೆಕೆರೆ, ಸಂಗೀತ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಉಳಿದ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಸೃಜನಶೀಲ ಹಾಗೂ ಸಹೃದಯಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಕೊಳಲು ವಾದಕ ಶಂಭು ಭಟ್ಟ ಕಡತೋಕಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಡಿನಬಾಳದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ದಿ.ಸುಬ್ರಾಯ ಭಾಗವತ ಕಪ್ಪೆಕೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾನ-ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಬಲಾ ವಾದಕ ಜಿ.ಕೆ.ಹೆಗಡೆ ಹರಿಕೇರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಜಿ.ಭಟ್ಟ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ನಾರಾ ಯಣ ಭಟ್ಟ ಕೆಕ್ಕಾರ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತೋಟಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ, ಗಾಯಕ ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ಟ, ಎನ್.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಜಿ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೆ.ವಿ.ಹೆಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-1329279096</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>