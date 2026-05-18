ಮಳೆ: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಭಾನುವಾರ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಮರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಆವರಿಸಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಬಳಿ ಕವಲಗೇರಿಯ ಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಿರಸಂಗಿ ಹಾಗೂ ಜಯಶ್ರೀ ದಂಪತಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು, ಜಯಶ್ರೀ (29) ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದವು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹೊನ್ನಾವರದ ಅಪ್ಸರ ಕೊಂಡ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿ ವಿನಾಯಕ ಖಾರ್ವಿ (38) ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಾಸ್ತಿ ನಾಯ್ಕ ಗಾಯಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಭಟ್ಕಳ, ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮರಗಳು ಉರುಳಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ನರೇಗಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಬಿದ್ದರೆ, ಹಲವೆಡೆ ಜಮೀನು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ಮಳೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣದೇವರಕೆರೆ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಕವಲು ಬಾಲದ ಚಿಟುವ, ಸಣ್ಣ ಚಿಟುವ, ಸಣ್ಣ ನದಿ ರೀವ, ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಜೌಗು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಭಾರಿ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರಕಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿನಾಶವಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>