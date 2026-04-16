ಹುಸೂರು ಶನೇಶ್ಚರ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಸಿದ್ದಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿಯ ಹುಸೂರು ಶನೇಶ್ಚರ ದೇವಾಲಯದ 32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಏ.16ರಿಂದ ಏ.18ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.16ರಂದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ನಾಳಕೇರಗಣ ಹವನ, ನಾಂದಿ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪುಣ್ಯಾಹ, ಪಂಚಗವ್ಯ ಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕ ಬಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.17ರಂದು ಶನೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಾವೃದ್ಧಿ ಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಏ.18ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶನೇಶ್ವರದೇವರ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಹಾಗೂ ನಾಗದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತ, ಶನೇಶ್ವರ ವೃತ ,ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.18ರಂದು ಸಂಜೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>