ರುದ್ರವೀಣೆಯ ಸಾಧಕಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ

<p><strong>ಶಿರಸಿ:</strong> ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪುರುಷ ಸಾಧಕರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವಾದ್ಯ ರುದ್ರವೀಣೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಧ್ರುಪದ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪದ ವಿದುಷಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಗಡೆ (ದೇವಗುಡಿ). </p>.<p>ಧ್ರುಪದ್ ಸಂಗೀತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘರಾನಾವಾದ ಖಾಂದರಬಾನಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರವೀಣೆ ನುಡಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಇವರು, ರುದ್ರವೀಣಾ ದಂತಕಥೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಸದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ರುದ್ರವೀಣಾ ಶಿಷ್ಯೆ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ವಿದುಷಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪಯಣವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೈಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ರಾ ಘರಾನಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಂಡಿತ್ ಇಂದುಧರ್ ನಿರೋಡಿ ಅವರ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಖಾಂದರಬಾನಿ ಶೈಲಿಯ ವಾದನದ ಜತೆಗೆ ಆಗ್ರಾ ಘರಾನಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಂದಿಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನವಿರಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪಾಲಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿತು. ನಂತರ ಧಾರವಾಡದ ಇಂದೂಧರ ನಿರೋಡಿ ಬಳಿ 3 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಸದ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಅವರ ಬಳಿ 3 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮುಂಬೈನ ಬಹಾಉದ್ದಿನ್ ಡಾಗರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಣಪತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರವೂ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿರದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಂತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಅಪೂರ್ವ ನಾದ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವೀಣೆ ಬದುಕಿನ ಸಂಗಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯ ಆಧಾರ. ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದು ವಿದುಷಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಗಡೆ ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆರಂಭ:</strong> ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಯಾನವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿತಾರ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಕಿರಣಾ ಘರಾನಾದ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಪಾಠಕ್ ಅವರು ರುದ್ರವೀಣೆ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಠಕ್ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಇವರ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ರುದ್ರವೀಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನೀಡಿದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇವರು ಧ್ರುಪದ್ ಪರಂಪರೆಯತ್ತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>