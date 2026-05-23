ಕೈಗಾ ತಲುಪಿದ ಅಣು ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚ

ಕಾರವಾರ: ಕೈಗಾದ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಒಯ್ಯುವಾಗ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಟುಗಾ ಬಳಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಣುವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು (ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಎಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್) ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೈಗಾಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>120 ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಭಾರ ಇರುವ ಈ ಯಂತ್ರ ಮೇ 7ರಂದು ಕೈಗಾದಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕೈಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಟಿಎಕ್ಸೆಲ್ ವಾಹನದ ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ವಾಹನ ವಾಲಿತ್ತು.</p>.<p>'ಅತಿ ಭಾರದ ಯಂತ್ರ, ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದ ವಾಹನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕವೇ ವಾಹನಸಮೇತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೈಗಾವರೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಣು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿ 9ರಂದು ಸೂರತ್ನಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಬ್ರೊಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಗಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>