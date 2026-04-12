‘ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚ’ ಸಾಗಲು ಸವಾಲು

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯದ 'ವಿಕರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚ' (ಎಂಡ್ ಶಿಲ್ಡ್) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರ್ಗಾ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೈಗಾ ತಲುಪಲು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಸಾಗಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಅಣು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲಾರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಬ್ರೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ (ಎಲ್ & ಟಿ) ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಫೆ.9ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಸೂರತ್ನಿಂದ ಯಂತ್ರ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಬರೊಬ್ಬರಿ 60 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ತಲುಪಿದೆ.

'ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚವು 120 ಟನ್ನಷ್ಟು ಭಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲೆಂದೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವುಳ್ಳ ಮಲ್ಟಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಾಹನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಿರುವ ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಯಂತ್ರ ಸಾಗಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ನ್ಯಾಬ್ರೊಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕಾರವಾರ ನಗರ ದಾಟಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೈಗಾಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಕಿರಿದಾದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾ ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿ ತಗಲಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಾರವಾರ ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದುವೆಗೂ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಯಂತ್ರ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಗಾಟದ ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.

ಅಣು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತಿಭಾರದ 4 ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಕೈಗಾಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಕೈಗಾ ತಲುಪಿದ್ದವು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260412-20-874212960