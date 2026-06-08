ಕೈಗಾಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಅಣು ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿ ಸೇರಿತು

<p>ಕಾರವಾರ: ಹತ್ತಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗಾಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಅಣು ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಎರಡು ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ನಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರಕ್ಷಾಕವಚಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಒಂದು ಕವಚ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>‘9.3 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಗಲದ ಅಣು ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚವು 109 ಟನ್ ಭಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದ ಕವಚವು ಹರ್ಟುಗಾ ಬಳಿ ಪಲ್ಟಿಯಾದರೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾಕ್ಕೆ ತರಲಾದ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು 500 ಟನ್ ಮತ್ತು 70 ಟನ್ ಭಾರ ಎತ್ತಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಣು ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಾಕವಚವು ಭಾರಜಲ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕಿರಣ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಬಲ ಕವಚವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಲಂಟ್ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-20-1262568516</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>