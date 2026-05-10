ವಕೀಲರಿಗೆ ಅಪಮಾನ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಕಾರವಾರ: ವಕೀಲರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಜಿದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

'ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಇಡೀ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪಾಮಾನಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಅವರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ |ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ಭಾಗ್ವತ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚರಣ ನಾಯ್ಕ, ಜೆ.ಎಂ.ಮಿರಾಶಿ, ದೀಪಾ ನಾಯ್ಕ, ಸಹನಾ ನಾಯ್ಕ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260510-20-98307464