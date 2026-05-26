ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ:₹16.78 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p>ಕಾರವಾರ: ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ ವಂಚಕರು ಅಂಕೋಲಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮಠಾಕೇರಿಯ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಭಟ್ (44) ಎಂಬುವವರಿಗೆ ₹16.78 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಜಾಹಿರಾತೊಂದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಅವರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಜಾಹಿರಾತು ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಲಾಭಾಂಶ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-20-1599299396</p>