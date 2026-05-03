ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ‘ದ್ವೀಪ’

<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ 6 ದ್ವೀಪಗಳ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತೂ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 63 ದ್ವೀಪಗಳಿರುವುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿಯೂ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾರವಾರ ಸಮೀಪದ ಕೂರ್ಮಗಡ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಸಮೀಪದ ದೇವಗಡ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಉಳಿದ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 6 ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರವಾರದ 4 ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳದ 2 ದ್ವೀಪಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>‘63 ದ್ವೀಪಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮಗಡ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಈ ದ್ವೀಪ ಮಾತ್ರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ ದ್ವೀಪಗಳು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗಷ್ಟೆ ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ವಿಸ್ತಾರ ಭೂಮಿ ಒಳಗೊಂಡ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಂಡೆಗಳಿದ್ದು, ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಉಪ್ಪಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ರೋವರ್ ಬಳಸಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ವೀಪದ ಭೂಭಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆದೇಶ ಆಧರಿಸಿ ದ್ವೀಪಗಳ ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಏ.10ರಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-20-495376931</p>