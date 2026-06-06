ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತ

<p>ಕಾರವಾರ: ‘ಮೊಬೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ, ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶಂಕರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಆಶಾ ನಿಧಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ್ಯಪ್ ಆಧರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪದ್ಮ ಚಲವಾದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಇಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಶಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕವಿತಾ ಗಾವಡ, ಶ್ವೇತಾ ಕಪದಸ್ಕರ, ನಿವೇದಿತಾ ಕೊಳಂಬಕರ್, ಶಾರದಾ ನಾಯ್ಕ,, ಶೋಭಾ ನಾಯ್ಕ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರಿಜನ, ಜಯಶ್ರೀ ಮಾವುಸ್ಕರ್, ಸುನಂದಾ ಭೋಸಲೇ, ಆಶಾ ಭಂಡಾರಕರ್, ವೀಣಾ ಜಡರಾಮನಕುಂಟೆ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-20-243521904</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>