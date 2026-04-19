ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮನವಿ

ಕಾರವಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಮಧೇವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ, ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಳಕೆ ನಡೆದಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಹನ ಸಾಳುಂಕೆ, ಇತರರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'2005ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೊಹರು ಇಲ್ಲದ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೂರು ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವ ಬದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗಜೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ಆಚಾರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕನ್ನಯ್ಯಾ ವಾರಿಕರ, ಸೂರಜ್ ಅಸ್ನೋಟಿಕರ್, ಸಂಜಯ ದೇವದಾಸ, ವಿಷ್ಣು ಕೊಳಗೇಕರ್, ಕಿಶನ್ ವಾರಿಕರ್, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>