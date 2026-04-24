ಪ್ರಯತ್ನ, ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಭಗೀರಥ ಮಾದರಿ: ಪ್ರಮೋದ ನಾಯ್ಕ

ಕಾರವಾರ: 'ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಅನ್ವರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬದುಕಿಗೆ ಪಾಠವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆ ಶಾಖೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಮೋದ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಗಂಗೆ ಒಲಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಳು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕಾಣುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಪಾಠವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಅಂಕೋಲಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಹೇಶ ನಾಯಕ, 'ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವಂರತೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತಚಿಂತನೆ, ಧೈರ್ಯ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೇ ಬರೆದವರು ಭಗೀರಥರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಂಗಲಾ ನಾಯ್ಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಭಗೀರಥ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಫಕೀರಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ವನಿತಾ ಶೇಟ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>