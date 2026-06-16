ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ

<p>ಕಾರವಾರ: ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಒದಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಕಾರವಾರ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ತನ್ನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ದೈವಜ್ಞ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನ ನಡೆದ ವಿನಾಯಕ ನಾಯ್ಕ ಚೆಂಡಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ರಕ್ತದಾನಿ ಶಿವಾನಂದ ಶಾನಭಾಗ, ‘ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಗದೀಶ ಬಿರ್ಕೋಡಿಕರ್, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠದ ಜಿಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಾಥ ಗೌಡ, ಎಲ್ಐಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಚಿನ್ ನಾಯ್ಕ, ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ ನಾಯ್ಕ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ನಾಯ್ಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನಾಯಕ ನಾಯ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಎಸ್.ನಾಯ್ಕ ಭಾವಿಕೇರಿ ರಚಿಸಿದ ತಂಡದ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-20-1167289962</p>