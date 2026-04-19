ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಕಾರವಾರ/ಯಲ್ಲಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–52ರ ತಾಳಿಕುಂಬ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ಈಚೆಗೆ ಕಾರು ಸಹಿತ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಹತ್ಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿತೇಶ ಧಾಪಳೆ (35) ಮೃತದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏ.8ರಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆತನನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ತಾರಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಹತ್ಯೆಗೈದು, ತಾಳಿಕುಂಬ್ರಿ ಬಳಿಯ ಘಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಮೇತ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ಯೆಗೈದು, ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ನಹೀಮ ಮುಜಾವರ ಹೆಗ್ಗರಿ (32), ಮೌಲಾಸಾಬ ಬಾಡ (36), ದಾದಾಪೀರ ಬಾಳಸಂಗಿ (22) ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೃತ ನಿತೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಸೇರಿ 25 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಆತ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಹಿಸದೆ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನಹೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಠಾಣೆ ಪಿಐ ರಮೇಶ ಹಾನಾಪುರ, ಎಸ್ಐ ರಾಜಶೇಖರ ವಂದಲಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗುಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>