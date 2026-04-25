ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಕಾರುಗಳು ಜಖಂ

ಕಾರವಾರ: ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರೀನ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ವೊಂದು ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>'ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಿತ್ತಾಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರ ಎದುರು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದ ಚಾಲನೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹತೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ ಇಲ್ಲ. ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಜಾಗವನ್ನೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>