ಉಪ್ಪು, ಸಿಹಿ ನೀರು ತಡೆಯೋಕಿಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ನುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಖಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಡ್ಡು, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜಲಮೂಲಗಳು ಸವುಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಂಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಾವಿ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಚಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನೇ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ದೂರು.

'ಕಾರವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಕರಾವಳಿ ರೈತರ ಅಳಲು.

'ಹಳೆಯ ಖಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಡ್ಡು, ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೊತ್ತದ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನವಾಸಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ವರದಾ ನದಿಯ ಹರಿವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊಗವಳ್ಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಬಹುತೇಕ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

'ಬನವಾಸಿ ಭಾಗದ ಭಾಶಿ, ಉಂಚಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬಾಂದಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿ ಕೊರತೆ ಆಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆ,ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳಿದ್ದರೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಾಂದಾರ, ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುಣಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.

'ಕೆಂದಲಗೇರಿ ಸನಿಹ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅರ