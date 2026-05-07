ಎಳನೀರು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಗ್ರಾಹಕ ಕಂಗಾಲು

ಕಾರವಾರ: ಬಿಸಿಲ ಝಳದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋದರೆ ದರ ಕೇಳಿ ಹೌಹಾರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳನೀರಿನ ಬೆಲೆ ₹70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳಿದೆಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಡೆಗಿಂತ ₹20ರಿಂದ ₹25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರ ನಿಗಡಿಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನರು ಎಳನೀರು ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದರವೂ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ₹60 ಇದ್ದ ದರ ಈಗ ₹70ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ₹50ಕ್ಕೆ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>'ಸೆಕೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಾಯ್ದಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ಎಳನೀರು ಸೇವನೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಜುಬಾಗದ ಸುರೇಂದ್ರ ಖಾರ್ವಿ.</p>.<p>'ಭದ್ರಾವತಿ, ಹೊಸನಗರ ಭಾಗದಿಂದ ಎಳನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂದೀಪ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>