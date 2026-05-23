25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ‘ಸಂವಿಧಾನ ಓದು’ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ: ಜಾರ್ಜ್

ಕಾರವಾರ: 'ಸಂವಿಧಾನ ಅರಿವು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 'ಸಂವಿಧಾನ ಓದು' ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅರಿವು ಸಂಚಾರ ಅಭಿಯಾನದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್.ನಾಗಮೋಹನದಾಸ ಅವರು ಬರೆದ 'ಸಂವಿಧಾನ ಓದು' ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ, 'ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, 'ಸಂವಿಧಾನ ಅರಿವು' ಜಾಗೃತಿ ಗೀತೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದು ವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಕರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 180 ಮಂದಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹೇಶ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ, ಕೆ.ರಮೇಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>