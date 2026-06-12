ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ಕಟಾವು ಆರಂಭ

<p>ಕಾರವಾರ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರ, ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಕಳೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಯತ್ತ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಟೊಂಗೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದಾದ ಮರಗಳಿದ್ದರೆ ಬುಡ ಸಹಿತ ಕತ್ತರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪಿಕಳೆ ರಸ್ತೆ, ಹಬ್ಬುವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿವೆ. ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಟೊಂಗೆಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ‘ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೂನ್ 7ರಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-20-947363723</p>