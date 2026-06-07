ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರ

<p>ಕಾರವಾರ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಕಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳನ್ನು ನಗರಸಭೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಂಡರೂ ಈ ಬಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ, ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಬುಡಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿವೆ. ತೀರಾ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರೂರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಬಹು ವರ್ಷದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳು ವೇಗದ ಗಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಉರುಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳು ಸಾಲುಗಳಿವೆ. ಚಪ್ಪರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ತಂಪೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರಗಳೇ ಬುಡ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಇಂತದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಪಿಕಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಕೈಕಿಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಹಬ್ಬುವಾಡಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹಲವು ಮರಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>‘ನಗರದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 7 ಮರಗಳನ್ನು ಬುಡ ಸಹಿತ ಕತ್ತರಿಸಲು, ಉಳಿದ ಮರಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾರವಾರದ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮರವಿದ್ದರೂ ಕಿತ್ತು ಬೀಳುವ ಆತಂಕವಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅವಘಡ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಆತಂಕ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜೀವ ನಾಯ್ಕ ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-20-1781052656</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>