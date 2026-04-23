ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಗರ ಕವಚ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡದವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಣಕು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಣು ಸ್ಥಾವರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಭದ್ರತೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭದ್ರತೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಣಕು ಬಾಂಬ್ ಹೊತ್ತು ತರಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಣಕು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ತಡೆಯುವುದು ವಿವಿಧ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ಲ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್, ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ, ತಟರಕ್ಷಕ ದಳ, ನೌಕಾಪಡೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು, ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳು, ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>