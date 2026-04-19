ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಬಿಡಿಸುವ ‘ಸನ್ಮಿತ್ರ’

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ 'ಸನ್ಮಿತ್ರ' ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅವರು ಪುನಃ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ 180 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಹಲವರನ್ನು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರು 19ರಿಂದ 28 ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಗಷ್ಟೆ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿದ ಯುವಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಹೊರತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಠಾಣೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪೂರ್ವಾಪರ ತಿಳಿಯುವುದು, ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಲವು ಯುವಕರನ್ನು ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260419-20-1142063901