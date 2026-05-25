ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆ ಸಂತೆ: ಒಣಮೀನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಕಾರವಾರ: ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ದಾಸ್ತಾನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಒಣ ಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯ ವಾರದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಮೀನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮೇ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೀನು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಣ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಾರವೇ ಮೀನುಖಾದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಒಣ ಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾದ ಕಾಣಕೋಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಒಣಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ಒಯ್ದರು. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಒಣ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮೋರಿ ಮೀನು ಜೋಡಿಗೆ ₹2,000 ರಿಂದ ₹2,500 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದವು. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿ 6 ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಗೆ ₹100–150, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಬಂಗುಡೆಗೆ ₹100, ಬೊಂಬಿಲ್ ಮೀನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ₹200, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಸಿಗಡಿ ₹400ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇರು, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸಿಗಡಿ ಮೀನುಗಳು ₹100ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸೇರು ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಕಂಡವು.</p>.<p>'ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಬಗೆಬಗೆಯ ಒಣಮೀನುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹದವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ, ಹದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಾರವಾರಿಗರು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಒಣ ಮೀನು ಖರೀದಿಸಲೆಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೀನಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಒಣಮೀನು ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿ ಹೆಚ್ಚು' ಎಂದು ಒಣ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಕುಡ್ತಲಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-20-370045183